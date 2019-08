Nočno delo bi lahko povzročalo raka

Ti so na podlagi novega znanstvenega pregleda izrazili prepričanje, da bi lahko nočno delo povzročalo raka, a kljub temu v zvezi s tem ostajajo odprta številna vprašanja.

Delo v nočnih izmenah so pri omenjeni mednarodni agenciji, ki deluje znotraj Svetovne zdravstvene organizacije, uvrstili v skupino 2A, kar pomeni, da je verjetno rakotvorno. V tej skupini so med drugim tudi sporni pesticid glifosat in uživanje rdečega mesa.

Kot so navedli na agenciji s sedežem v Lyonu, obstajajo "omejeni dokazi", da bi nočno delo lahko povzročalo tumorje na prsih, prostati in črevesu. Vendar pa pri razvrstitvi v omenjeno skupino ne gre za oceno tveganja, so poudarili pri IARC.