Nočno dopisovanje posrednika in novinarke: 'Ko rezerviram hotel, se ti javim'

V nočnih urah sta dopisovanje nadaljevala. "Pošlji mi sliko, da vidim, ali se mi izplača potruditi," ji je naročil. Ko mu je poslala svojo fotografijo, je komentiral: "To je tako, kot da grem v mrak brez sveče. Pokaži se bolje!" "Pravi moški ne marajo tega, da se takoj pokaže vse," mu je odvrnila. Nato jo je vprašal, kako ji je ime, Ana pa mu je odvrnila:"Kaj si ti, tajna služba? Preveč si negotov. Česa se bojiš?" Nato ji je naravnost odgovoril, da ne bo zavlačeval. "Svojo storitev bom zaračunal v hotelu, ti se boš lepo vpisala v šolo in mi boš hvaležna. Ko bom rezerviral hotel, se ti bom javil," je napisal.

Posredniki, ki so urejali ponarejene diplome, niso delovali samo v Bosni in Hercegovini, temveč tudi na Hrvaškem. Ekipi oddaje Preverjeno izhrvaškeNove TV je uspelo dokazati, da njihov posel kljub razkritju afere še vedno ni zamrl.

'Prideš, plačaš, vzameš diplomo'

Kako enostaven je postopek pridobitve prekvalifikacije, spričevala ali lažne diplome, je novinarki razkril vir, zaposlen na letališču v Dubrovniku. "Prideš, se vpišeš prvič. Prideš drugič, se spet vpišeš, prineseš denar, vzameš diplomo, in to je to. Postaneš gasilec." Njegovi prijatelji so tako naredili konec leta 2017."Odšli so v Mostar, plačali in se vrnili."Ekipa oddaje Preverjeno je enega od njih celo našla, a z njo ni hotel govoriti.

Prav v tem času je dubrovniško letališče na službeno šolanje v Split poslalo osem zaposlenih. Skupina tistih, ki je ostala doma, se je do "znanja" odločila priti po drugačni poti. "Bili so razočarani, ker niso mogli v Split, zato so se odločili, da bodo na ta način poskusili priti do prekvalifikacije. Tako jih ne bi preskočili, ko bi se pokazala možnost za napredovanje, in bi lahko postali gasilci," je pojasnil vir.

"Če se je to res dogajalo, to obsojamo in mislimo, da bi bilo treba obravnavati vsak primer ločeno," je povedal direktor letališča Frane Luetić. A je hkrati poudaril, da je to v pristojnosti policije."Mi kot letališče ne moremo ničesar storiti."

'Uresničitev sanj' za slabih tisoč evrov

Zneski naj bi se vrteli okoli 7.000 kun (950 evrov). Približno toliko je novinarka bosansko-hercegovskega magazina Žurnal Azra Omerović morala plačati posredniku, da je v le 17 dneh dobila spričevalo priznane zdravstvene šole v Sanskem Mostu.

Trojica zaposlenih na letališču Dubrovnik je prek nekega drugega posrednika dobila diplomo visoke šole Logos iz Mostarja, kažejo policijski dokumenti. A direktorLutvo Haznadarević trdi, da se to nikoli ni zgodilo. ''Če bi bilo to res, bi se sami prijavili organom pregona, verjemite mi," je dejal.

In to ni edina šola, ki je omenjena v policijskih dokumentih. Prav tako ne gre samo za ponarejene diplome, temveč tudi za diplome, ki jih šole prodajajo. "Obstaja matična knjiga z zaporednimi številkami. Napišejo številko ena, naslednji učenec, ki se vpiše, pa dobi številko tri. Številka dve ostane prazna za primer, če se pojavi kdo, ki bi v tem obdobju moral končati šolanje, da se ga vpiše tja. Če pogledate, boste v nekaterih knjigah našli te praznine, kamor se ljudje vpisujejo naknadno," pojasnjuje novinar Žurnala Avdo Avdić.

Policija bi lahko preverila prehode čez mejo

"Ko ravnatelj sumi v verodostojnost diplome, nas obvesti, steče postopek prijave pristojnim organom," je pojasnila hrvaška ministrica znanosti in izobraževanja Blaženka Divjak.

Policija ima vpogled v evidence vsakega učenca, pri katerem ostaja sum, da to nikoli ni bil. Pri kupljenih diplomah, spričevalih in prekvalifikacijah, kjer fakulteta sodeluje pri kaznivem dejanju, pa je to težje dokazljivo. Eden ključnih dokazov je lahko na primer prečkanje državne meje med šolanjem. Na podlagi take informacije je ekipi oddaje Preverjeno uspelo najti nekoga s kupljeno diplomo. A takšnih ukrepov policija do zdaj še ni uporabila.

''Naše državne institucije nimajo nobenega namena preganjati kogarkoli od vpletenih, saj so ti pod absolutno zaščito policije in pravosodnih organov. Zakaj? Ker je bil Center za visoko izobraževanje iz Širokega Brijega v preteklih letih financer več političnih strank," je še povedal Avdić.