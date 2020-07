Slovenijo je v noči na torek zajelo močno neurje, ponekod so nevihte vztrajale vse do jutranjih ur, najhuje pa je bilo na vzhodu in v osrednjem delu države. Močan veter je odkrival strehe in lomil drevesa, ki so padala tudi na hiše in avtomobile, zaradi močnega dežja pa so imeli gasilci polne roke dela tudi s črpanjem vode.