Živahno nočno življenje v Kopru: 'Tako mora biti, zdaj Obala živi, pozimi je mrtvo vse'

Če Koper živi, pa so ulice Portoroža relativno prazne. Polnijo jih le mladi, ki pred lokali čakajo na vstop, a ta brez predhodne rezervacije ni mogoč. "Ne moremo not, lahko gredo samo tisti, ki imajo rezervacijo," nam pove eden izmed mimoidočih. Zdi se, da so številna opozorila stroke le priletela na plodna tla, saj naj bi bila upoštevana razdalja, vsak je bil za svojo mizo in plesal, nam pove obiskovalec.

V soboto zvečer v središču Kopra množica poplesuje v ritmih glasbe in brezskrbno poplesuje. Četudi na prostem o medsebojni razdalji ni ne duha ne sluha, kar pa zbranih sploh ne moti. "Zame je to sprejemljivo. Jaz se ničesar ne bojim, tako da ne vidim problema," pove eden izmed njih. Tudi drugi se strinja z njim: "Tako mora biti, zdaj Obala živi, pozimi je mrtvo vse," nekateri pa gredo še dlje: "Jaz mislim, da bi morali biti še bolj skupaj."

Toda nekateri so na taka pravila v nočnih lokalih naleteli prvič. Nočno življenje v Portorožu je bilo v soboto nekoliko manj živahno kot običajno, domnevno tudi zaradi obiska inšpekcije. Varnostniki pred lokali so merili tudi temperaturo: "Danes pričakujejo inšpekcijo in danes so takšna pravila,"pove varnostnik.

In če so varnostniki pri omejevanju števila ljudi v lokalu striktni, nas poostren nadzor pričaka tudi naslednji dan ob vstopu na mestno plažo Koper, kjer je situacija na vhodu nekoliko bolj vzpodbudna. Vstop na kopališče deluje po sistemu 'en ven, en noter', a kljub temu je plaža polna, razdaljo metra in pol pa upoštevajo le nekateri. "Ubistvu ukrepi so, ampak ljudje se ne držijo tega,"nam pove obiskovalec plaže, drugi pa:"Kaj hočemo, moramo se malo razpustiti, ni druge."

A zaščitni ukrepi niso sami sebi namen, zato bi njihovo upoštevanje moralo v prvi vrsti biti stvar posameznika in ne stvar nadzora.

Kako se je na očitke odzval koprski župan?

Aleš Bržan priznava, da prevelik obisk dogodkov ni primeren za ta čas, spoštovanje ukrepov pa je v rokah organizatorjev. "Organizatorji morajo biti toliko odgovorni, da poskrbijo za varnost in zdravje ljudi, odgovorne pa morajo biti tudi inšpekcijske službe in po potrebi sankcionirati tiste, ki se ukrepov ne držijo."Na koprski občini tovrstne dogodke sicer podpirajo, a v manjšem obsegu kot običajno. "Masovke pa v naši občini niso zaželjenje in niso niti omogočene," še odgovarja Bržan.