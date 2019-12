Nogometna hiša zabave z dobrodelnim tednom želi pomagati družinam v stiski

V prazničnih dneh je veliko športnih klubov, organizacij in posameznikov dobrodelnih, zato, da bi lahko tudi tisti, ki si težje privoščijo osnovne življenjske stvari, imeli lepe praznike. Tudi v nogometni hiši zabave so se odločili, da bodo december obarvali humanitarno. S športnimi dogodki zbirajo hrano za otroke. Predstavili so tudi igro taqball, križanca med nogometom in namiznim tenisom.