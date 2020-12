Nogometna velikana se bosta po devetih letih pomerila v Ligi prvakov

Ključni besedi pred tokratnim nogometnim spektaklom sta Messi in Ronaldo. Nogometna velikana in največja rivala se bosta v Ligi prvakov pomerila po devetih letih, tekma pa bo odločala o prvem mestu v skupini. Barcelona je v Torinu zmagala z 2:0 in ima pred zadnjo tekmo tri točke prednosti pred staro damo. A Italijani imajo v svojih vrstah Cristiana Ronalda, ki bo na stadionu Camp Nou, kjer je bil številne zgodovinske bitke, posebej motiviran.

