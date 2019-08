Norin dedek: Nekdo se je je poskušal znebiti

Na truplu 15-letne Nore Quoirin , ki so jo mrtvo našli v torek, dobra dva kilometra od malezijskega letovišča, ni bilo znakov nasilja, je po besedah policistov pokazala obdukcija. Kot kaže, je umrla dva do tri dni prej, vzrok smrti pa so bile notranje krvavitve, ki sta jih najverjetneje povzročila lakota in stres.

Policisti so prav tako še zmeraj prepričani, da deklice niso ugrabili, kot to trdijo starši. Mama in oče Meabh in Sebastian Quoirin namreč ne verjameta, da bi deklica sama zapustila sobo in se odpravila v neznano. "Za ugrabitev zaenkrat ni nikakršnih indicev," pa odgovarja policijski narednik Mohamad Mat Yusof.

'To je absurdno'

Za medije se je oglasil tudi njen dedek, ki opozarja, da je v tem primeru še vedno veliko nejasnosti, ki jih je treba pojasniti. Prepričan je, da ni možno, da bi deklica ponoči sama odtavala iz sobe. Za The Irish Times je dejal: "Si lahko predstavljate, da bi gola in bosa sredi noči po kamnih prehodila dva in pol kilometra? To je absurdno." Pojasnil je, da je bila Nora izjemno občutljiva, sramežljiva, nesamostojna in se je vedno držala svojih staršev in sestre. Če bi odtavala po pomoti, bi zagotovo začela kričati, da jo spustijo nazaj v sobo, je prepričan. Tudi odvetnik družine je dejal, da je še prezgodaj, da bi izključili tujo krivdo in da družina še čaka na podrobnejše rezultate obdukcije.