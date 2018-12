Norveška policija: Posnetek umora ene od turistk je pristen

Posnetek, ki domnevno prikazuje obglavljenje ene od skandinavskih turistk v Maroku in ki so ga na družbenih omrežjih delili pripadniki Islamske države (IS), je skoraj zagotovo pristen, so sporočile norveške oblasti. Video je sicer treba še dodatno analizirati, vendar doslej vse kaže na to, da prikazuje dejanski umor, dodaja norveška policija.

Trdijo, da so se z umoroma želeli maščevati za dogajanje v Siriji

Na posnetku je slišati enega od osumljencev, ki pravi: "To je maščevanje za naše brate v Hajinu." Govor se nanaša na dogodke v vzhodni Siriji ta teden, ko so sirski uporniki ob podpori mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA mesto Hajin iztrgale iz rok IS.

Zatem je na spletu zaokrožil še en posnetek slabše kvalitete, na katerem štirje moški stojijo pred zastavo in zatrjujejo, da so pripadniki IS. Drugi video naj bi bil posnet prejšnji teden, torej še pred umorom in drugim posnetkom.

Maroške oblasti so ob tem norveško policijo že obvestile, da so priprti osumljenci vsi štirje moški z drugega posnetka, poroča BBC.

Enega od osumljencev so aretirali v torek, še tri pa nato v četrtek v prestolnici Marakešu, ki je od kraja umora oddaljen približno 50 kilometrov. Za vse štiri priprte sumijo, da so člani skrajne islamistične skupine. Odgovornosti za dvojni umor uradno sicer ni prevzel še nihče.