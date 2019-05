Norveška princesa razburja 'podanike': srce ji je ukradel ameriški šaman

Njen srčni izbranec naj bi se v preteklosti bahal, da lahko zaustavi staranje in da je mogoče s pravimi zelišči premagati raka. Norveški šamani so se od njegovih izjav že ogradili, pred prvo skupno turnejo zaljubljencev pa so vse glasnejši tudi pozivi, naj se četrta v vrsti za prestol odreče kraljevemu nazivu. Princesa Martha Louisekritikom odgovarja: "Ustavite konje!"