Zaletela sta se norveška vojaška ladja in tanker

Tanker je trčenje prestal brez večjih posledic, fregata pa je močno poškodovana, saj je pri manevru izmikanja dobila veliko udrtino in razpoko v trupu, prav tako je ladja v prvotnem poskusu reševanja delno potonila. Helge Ingstad se je ravno vračala z NATO-ve vaje Trizobi stik in je imela 137 ljudi na krovu. Posadka je bila v celoti rešena, a sedem mornarjev je lažje ranjenih.

Tanker je ravno zapuščal naftni terminal, spremljal pa ga je tudi vlačilec, ki naj bi nadzoroval smer in hitr ost plovbe skozi kanal. Ni popolnoma jasno, kako se je trčenje zgodilo, a fregata Helge Ingstad, ki je bila na poti v bazo na koncu istega kanala, ima veliko razpoko v trupu, skozi katero je zajemala veliko vode. Domneva se, da je kapitan ukazal načrten zasuk ladje v bližnji fjord, da bi preprečil njeno potopitev. Kakor vidite na posnetku, v živo s kraja nesreče, se je ladja še dodatno potopila. V morje se je razlilo več kot 10.000 litrov nafte in na poti so že strokovne skupine, ki bodo poskušale omejiti posledice za naravo.

Fregato HNoMS Helge Ingstad so Norvežani v aktivno uporabo sprejeli leta 2009, dolga je 133 metrov in izpodriva 5290 ton. Na krovu so poleg helikopterja tudi torpedi in ene najbolj modernih raket v norveškem arzenalu. V sklopu vaje Trizobi stik je iskala in uničevala nasprotnikove podmornice.