Norvežani odkrili ruskega vohuna - belugo

Ob obali Norveške so odkrili kita belugo, ki je imel na sebi pripeto posebno rusko opremo, natančneje držalo za GoPro kamero in etiketo, ki kaže na to, da izhaja iz ruskega Sankt Peterburga, je za BBCdejal morski biolog Audun Rikardsen .

Rikardsen je ob tem dejal, da je bilo držalo pripeto"tesno okrog njegove glave, pred prsno plavutjo, imela je sponke". Kamere ni bilo. "Ruska kolegica pravi, da ne izvajajo takšnih poskusov, a ve, da mornarica lovi beluge že zadnjih nekaj let in jih trenira - verjetno je povezano s tem."

Ruski rezervni polkovnik Viktor Baranets, ki je že v preteklosti pisal o vojaški uporabi morskih živali, ob norveški zaskrbljenosti le skomigne in ne zanika, da bi lahko omenjena beluga pobegnila iz ruske baze. Za ruski Govorit Moskva je dejal:"Če bi to žival uporabljali za vohunjenje, resnično mislite, da bi nanjo pritrdili telefonsko številko s sporočilom 'prosimo, pokličite na to številko'?"

"V Sevastopolu na Krimu imamo center za vojaške delfine, ki so izurjeni za izvajanje različnih nalog, od analize morskega dna do zaščite pasu vode, pritrditve min na tuje ladje," pripoveduje po poročanju BBC. Ta objekt je v preteklosti spadal pod ukrajinsko oblast, a je nadzor prevzela Rusija leta 2014.

V času hladne vojne pa so Združene države Amerike v Kaliforniji vzpostavile posebni program za urjenje delfinov in morskih levov - med drugim za odkrivanje min in drugih nevarnih objektov na morskem dnu. Odkrivali pa naj bi tudi morebitne nevarnosti za ameriške ladje.

Rikardsen, sicer profesor na Univerzi v Tromsu, pravi, da so beluge, tako kot delfini, izjemno inteligentne, "so arktične živali, precej družabne, treniramo jih lahko kot pse".