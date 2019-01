Soproga milijarderja izginila že pred desetimi tedni, zdaj zahtevajo odkupnino

Norveška policija je za zdaj potrdila le, da je bila na svojem domu v kraju Lorenskog, manj kot 20 kilometrov od Osla, domnevno ugrabljena ženska v drugi polovici šestdesetih let. Policija izginotje 68-letne Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skrivoma preiskuje že vse od 31. oktobra, a informacij o tem vse do danes še niso delili z javnostjo.

Trenutni dokazi kažejo na to, da je bila soproga milijarderja, ki je obogatel v poslih z nepremičninami in energijo, ugrabljena, domnevni ugrabitelj pa se je že javil in zahteval devet milijonov evrov, izplačane v kripto valutah. V primeru neplačila odkupnine naj bi ugrabitelji, s katerimi naj bi prišlo do nekaj stikov, grozili z nasiljem, pa piše časnik Aftenposten.