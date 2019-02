Ima Velika Britanija zvezane roke glede vrnitve noseče najstnice iz Sirije?

Tri najstnice so ujele varnostne kamere, ko so se odpravile v Sirijo.

Britanski pravosodni minister David Gauke je za britanski Sky News izrazil bojazen, da vlada ne more prepovedati podpornici Islamske države Shamimi Begum, da bi se vrnila v domovino. Kot je poudaril, vlada ne more "izbrisati" njenega državljanstva. "Očitno moramo ravnati znotraj moči, ki jih imamo. Dejstvo je, da ne moremo narediti ljudi brezdržavne," je dejal Gauke. To je sicer v nasprotju z besedami notranjega ministra Sajida Javida, ki je napovedal, da vlada ne bo oklevala pri preprečitvi vrnitve najstnice.

Tudi Gauke sicer priznava, da vračanje ljudi iz t.i. nevarnih območij pomeni tveganje za ljudi in da je prioriteta vlade, da britanski javnosti zagotovi varnost. "Jasno je, da obstajajo tveganja, ko imamo ljudi, ki se vračajo iz nevarnih delov sveta, kamor so odšli prostovoljno in zagotoviti moramo, da je britanska javnost zaščitena," je dejal.

Vodja britanske obveščevalne službe Alex Younger je že pred tem ocenil, da lahko posamezniki, ki se želijo vrniti z bojišč v Siriji in Iraku, predstavljajo resno grožnjo. Kot je dejal, so te osebe lahko v času bivanja v Siriji pridobile določene "veščine in stike". Dodal je, da takšnim posameznikom sicer ne morejo preprečiti, da bi se dejansko vrnili v Veliko Britanijo, če se za to odločijo. Ob tem je poudaril, da bodo potrebni veliki napori, da zagotovijo, da te osebe ne bodo predstavljaje grožnje.

Kdo je Shamima Begum?

Pred štirimi leti so tri britanske najstice – 15-letni Shamima Begum in Amira Abase ter 16-letna Kadiza Sultana – sredi šolskega leta zbežale od doma in se na londonskem letališču Gatwick vkrcale na letalo za Turčijo. Da so lahko kupile letalske karte, so ukradle družinski nakit. Iz Istanbula so se nato odpravile do meje s Sirijo, prečkale mejo in se pridružile samooklicani Islamski državi. Pri načrtovanju poti naj bi jim pomagala ženska iz Glasgowa, ki se je IS pridružila že leta 2013.