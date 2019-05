Na Facebooku prosila za voziček: nosečnico zadavili, dojenčka izrezali iz maternice

Kalvarija naj bi se za družino mlade nosečnice začela, ko je na Facebook skupini za pomoč mladim mamicam "Help A Sister Out" zapisala, da potrebuje voziček in nekaj oblačil. Zapisala je, da je v finančni stiski, zato bo vesela tudi, če ji kdo nekaj stvari podari.

Na njeno prošnjo se je odzvala ženska, ponudila ji je več stvari ter predlagala, da komunikacijo nadaljujeta s pomočjo zasebnih sporočil.

Nekaj dni kasneje je izginila.

Njeno truplo so v torek našli v vreči za smeti na dvorišču ženske, ki ji je ponudila pomoč. Žrtev je bila zadavljena, otroka pa so izrezali iz maternice, je sporočil detektiv Brendan Deenihan. Kot poroča CNN, je otrok v bolnišnici v kritičnem stanju.

"Z besedami se ne da opisati, kako sprevržen je ta primer," je dejal šef policije Eddie Johnson.

Policisti so v povezavi s primerom aretirali tri ljudi, med drugim 46-letno Clariso Figueroa, ki naj bi nesrečno nosečnico zvabila na svoj dom, ter njeno hči, 24-letno Desiree, ki je priznala, da je sodelovala pri umoru.

Potem ko so policisti dlje časa neuspešno iskali pogrešano nosečnico, je primer doživel preobrat, potem ko je žrtvina znanka policistom razkrila, da si je 19-letnica z nekom dopisovala preko spleta.

Na dan, ko je izginila, je sicer iz stanovanja osumljencev prišel klic na pomoč, sporočili so, da je tam dojenček v slabem stanju. 24-letnica naj bi trdila, da je 46-letnica otrokova mati.

Figueroa je sprva trdila, da je žrtev poznala, da pa je ta na dan, ko je izginila, ni obiskala, zato ne ve, kje je, a so policisti posumili, da je z njeno zgodbo nekaj narobe. Pridobili so nalog za hišno preiskavo, zbrali vzorce DNK sledi in od bolnišnice zahtevali podatke o otroku in njegovi domnevni materi.

Pod pritiskom sta nato klonili tudi glavni osumljenki. Desiree Lopez je detektivom priznala, da je sodelovala pri davljenju žrtve. Obe sta osumljeni umora prve stopnje in poškodovanja otroka, mlajšega od 13 let. Partner 46-letnice, Piotr Bobak, pa je osumljen, da je pomagal prikriti umor.

Figueroa naj bi leta 2017 izgubila svojega otroka, oblasti sklepajo, da je bil to povod za kruto dejanje. Sklepajo, da je želela otroka vzgajati kot svojega.