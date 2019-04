Ure boja z ognjem za Notre-Dame: kaj so uspeli rešiti?

Vse, ki so ure in ure nemočno zrli v velik oblak dima, ki je zajel katedralo , pa je razveselila tudi objava pariške županje Anne Hidalgo , ki je na Twitterju zapisala, da so rešili ogromno pomembnih predmetov iz notranjosti katedrale, objavo pa je pospremila s fotografijo.

Več kot jasno pa je, da je ogenj povsem uničil ostrešje, ki so ga imenovali tudi "gozd". Za ostrešje iz 13. stoletja so namreč dejansko posekali gozd.

Ni sicer konkretno razkrila, kateri predmeti so se uspešno izognili ognjenim zubljem. V katedrali so bili sicer najbolj znani domnevni ostanki trnjeve krone, ki naj bi jo nekoč nadeli Jezusu Krustusu. In pa žebelj ter del Kristusovega križa, tega naj bi v Evropo prinesla sv. Helena, mati cesarja Konstantina.

Začela se je preiskava

Pariško tožilstvo je medtem tudi uradno odprlo preiskavo požara, ki bi ga lahko po prvih podatkih povzročila neprevidnost med obnovitvenimi deli, ki so ravno potekala na stavbi, ki ji je grozilo, da se bo začela kar sama rušiti, saj jo je močno načel zob časa, svoje pa so dodali tudi okoljski vplivi in dejstvo, da je od zadnje resne obnove minilo že kar nekaj desetletij.

Zaenkrat je znano, da je zagorelo na podstrešju, nato pa se je ogenj hitro širil na preostanek katedrale.

Macron: Katedralo bomo obnovili!

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je zaradi požara preložil svoj televizijski nagovor in se odpravil na kraj požara, je medtem že sporočil, da se bo že danes začela mednarodna kampanja za zbiranje sredstev, s katerimi bi obnovili Notre-Dame.

Požar je označil za grozljivo tragedijo, a poudaril, da "je bilo preprečeno najhujše", s čimer je ciljal na to, da vse kaže, da bodo fasada in oba stolpa preživeli požar. "Nocoj vam povem, skupaj bomo obnovili to katedralo. To je del našega poslanstva in to bomo storili v prihodnjih letih. Začeli bomo doma, nato pa akcijo zbiranja sredstev razširili preko meja," je bil odločen francoski predsednik.

Milijarder obljubil 100 milijonov evrov za obnovo

Po Macronovi obljubi pa so se našli že tudi prvi, ki so pripravljeni darovati, med njimi francoski milijarder François Pinault,nam morda bolj znan kot soprog zvezdnice Salme Hayek,sicer pa predsednik družbeArtemis Group.

"To je tragedija, ki je prizadela ljudi tako v Franciji kot izven meja, vse, ki so jim pomembne duhovne vrednote. Soočeni s takšno tragedijo, želimo, da ta dragulj čim prej spet zaživi," je po poročanju francoskih medijev dejal Pinault, katerega družinsko podjetje ima sicer v lasti prestižne blagovne znamke Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen in dražbeno hišo Christie's.

"Ne moremo verjeti"

Še tako optimistične besede Emmanuela Macrona in napovedi obnove, pa ne morejo pomiriti Parižanov, ki so gledali, kako ogenj golta enega njihovih najbolj prepoznavnih simbolov.

Ko se je v ogenj zrušil zvonik, je to spremljal prediren krik enih in popolna tišina drugih. Ravnodušen ob pogledu na ogenj, ki uničuje zgodovino, ni bil nihče. Še najbolj pogost komentar je - "ne morem verjeti". Česa takega resnično ni pričakoval nihče, če kaj, so bili Parižani navdušeni, da so le stekla obnovitvena dela.

Izrazi podpore in nejevere ob požaru prihajajo prav zaprav iz vsega sveta, številni so na družbenih omrežjih objavili svoje spomine in fotografije na čas, ko so obiskali katedralo, ki je na leto pozdravila okoli 13 milijonov obiskovalcev. Čustva številnih je povzela karikatura, ki je v nekaj urah postala hit družbenih omrežij, na kateri znameniti notredamski zvonar objema svojo katedralo.