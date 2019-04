Od 200 let gradnje, preko Napoleona do zvonarja in Jezusove trnjeve krone

Pariški škof Maurice de Sullyje bil tisti, ki je leta 1160 prišel na idejo, da na ruševinah predhodnic nastane ena, velika stavba. Tudi zato, ker naj bi želel postaviti stavbo, ki bo dovolj prestižna, da bo ustrezala njegovemu položaju.

Dragulj gotske arhitekture

Potem ko je torej ideja padla leta 1160, je že tri leta kasneje papež Aleksander III.položil temeljni kamen. Čeprav so precejšen del katedrale zgradili do 1177, Maurice de Sully svoje ideje ni nikoli videl uresničene v vsej svoji veličini. Leta 1196 je, medtem ko so katedralo še gradili, umrl.

V obdobju po njegovi smrti so se na čelu gradnje izmenjevali številni škofi in arhitekti, gradnja je vse bolj postajala podobna nikoli končani zgodbi. Ker je vsak od teh ljudi na stavbi želel pustiti nekakšen unikaten odtis, se je to na končnem izdelku poznalo v obliki "mojstrovin", ki nekoliko odstopajo od siceršnjega sloga stavbe. Gradnja je bila končana šele leta 1345. Centralni zvonik so sicer v 18. stoletju odstranili in ga kasneje nadomestili.

Notranjost katedrale je impozantna. 130 metrov v dolžino in 48 metrov v širino meri notranjost katedrale, ostrešje se je dvigalo kar 35 metrov visoko, dva gotska stolpa na vzhodni strani zgradbe, visoka 68 metrov, so okrasili z značilnim zgodnjim gotskim okrasjem in podobami kraljev stare zaveze. Pravzaprav so načrtovali, da bodo na stolpa, zgrajena med letoma 1210 in 1250 postavili še koničasta zvonika, a se to ni nikoli zgodilo. Številne pa so na stavbi najbolj navduševala čudovita okna, še posebej znamenita rozeta.

Orgle, ki skozi glasbo slikajo več stoletij dolgo zgodovino. In 13-tonski zvon

Načrtovalci, graditelji in kasneje zadolžena duhovščina so se vseskozi želeli pohvaliti z impresivnimi orglami, zato so jih skozi čas v katedrali vseskozi večali. Vseeno je katedrala prve povsem integrirane orgle dobila šele v osemnajstem stoletju. Takrat jih je gradil Francois-Henri Clicquot. V devetnajstem stoletju jih je predelal Aristide Cavaille-Coll, ki je okoli 900 piščalim dodal kar 6.900 piščali, prenovljen inštrument pa so posvetili leta 1868. Katedrala se je tako ponašala z največjimi orglami v Franciji.

Leta 2015 je v enem bolj redkih intervjujev organist katedralePhilippe Lefebvrespregovoril z novinarji ameriške tiskovne agencije AP. Dejal je, da je glavni razlog, zakaj orgle zvenijo tako lepo in veličastno, njihova starost. "V orglah so sledi stoletij, nekaj delov je iz časov pred francosko revolucijo, zato je glasba tako avtentična," je ocenil.

Sam je orgle prvič slišal kot najstnik: "Odmev enega tona traja med osem in devet sekund."

Orgle so nazadnje prenavljali v zgodnjih devetdesetih, ko so jih predvsem tehnološko nadgradili z računalniško opremo, dela so trajala tri leta in stala okoli dva milijona evrov. "Neverjetno je, kako se glasba širi po strukturi katedrale in lahko kar čutiš, ko se spet vrne k tebi. To v tistem, ki igra, vzbudi neverjeten občutek," je takrat še ocenil organist.

A orgle so popravke potrebovale tudi v zadnjih letih, ko se je denar, namenjen za ohranjanje verske dediščine vztrajno krčil. Svoje je prispevala tudi kriza, ki je leta 2008 ohromila svet."Od leta 2000 do leta 2013 je pariška oblast sredstva za religiozno kulturno dediščino oklestila z okoli 120 na 60 milijonov evrov, pa čeprav se je skupni proračun z okoli treh milijard povzpel na osem milijard evrov," je pred časom za Guardian pojasnila vodja službe Maxime Cumunel.

Glavni sovražnik orgel je – ob poškodbah zaradi redne uporabe – onesnažen zrak, škoduje jim tudi suh zrak, ki je posledica nameščanja ogrevanja v številne cerkve.