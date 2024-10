Nov dan, nova vrsta pred Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica

Tokrat sicer malo krajša vrsta pred Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica, razlog pa: dva ginekologa, ki bosta do petka opredeljevala nove pacientke. Medtem ko vodstvo zdravstvenega doma vztraja, da je treba zadeve urediti na sistemski ravni, premier Golob odgovornost za kaos pripisuje vodstvu zavoda. In pristojna ministrica? Da ministrstvo pripravlja številne ukrepe, da bi bilo družinskih zdravnikov več, da pa je odgovornost glede primarnega zdravstva na občini. Ob tem pa le spomnimo: trenutno je že več kot 140 tisoč ljudi brez izbranega osebnega zdravnika in več kot 230 tisoč deklet in žensk brez izbranega osebnega ginekologa.