Nov fokus iskalne akcije za podmornico: sledenje zvoku

Obsežna iskalna akcija za podmornico, ki je s petimi ljudmi na krovu izginila v Atlantskem oceanu, se nadaljuje. Ameriška obalna straža je potrdila, da imajo nov fokus. Kanadsko letalo, opremljeno s sonarjem, je na območju iskanja namreč zaznalo podvodne zvoke, zato so akcijo pospešeno usmerili tja, kjer so zaslišali zvoke topih udarcev. Zdaj ugotavljajo izvor tega zvoka, ki bi ga prav lahko oddajali denimo kovinski deli iz razbitin Titanika. A vseeno: zvok reševalne ekipe navdaja z upanjem, da so vsi potniki na pogrešani podmornici še vedno živi. Kisika imajo na voljo še do petka približno do poldneva.