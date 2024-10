Nov incident enega od trajektov Jadrolinije

S Hrvaške zopet poročajo o incidentu enega od trajektov Jadrolinije. V pristanišču Brestova naj bi zaradi težav s hidravličnim sistemom padla klančina trajekta Supetar. Na krovu je bilo v času nesreče 10 potnikov, ki so jih po dogodku izkrcali, na srečo pa nihče ni bil poškodovan. A spomnimo, take sreče niso imeli trije uslužbenci Jadrolinije, ki so izgubili življenja v tragični nesreči avgusta letos, njihovi svojci zdaj zahtevajo pol milijona evrov odškodnine.