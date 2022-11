Lastnikom nepremičnin in geodetom številne težave povzročata nov katastrski zakon in nov informacijski sistem. S takšnimi ovirami se sooča tudi Zlatibor Čurković, ki je v Ljubečni pred tremi leti kupil parcelo, kjer je zgradil že prvo hišo, a zdaj te zaradi birokracije ne more prodati. Kako dolgo postopki trajajo in kaj odgovarja Geodetska uprava?