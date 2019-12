Nov medicinski čudež: zdravnikom na Dunaju uspelo reanimirati mrtvo srce

Naši severni sosedje iz bolnišnice AKH na Dunaju, ki je po velikosti primerljiva z ljubljanskim UKC, so postavili nov medicinski mejnik. Uspelo jim je reanimirati mrtvo srce žrtve nesreče in ga presaditi hudo bolnemu 61-letniku. Ponavadi namreč presadijo srce možgansko mrtvih darovalcev, ki jim srce še bije, tokrat pa srce zunaj telesa ni bilo kar 13 minut in so ga s posebno perfuzijsko napravo znova oživeli.