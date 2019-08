Nov mejnik: s Pipistrelovim letalom sama čez Tihi ocean

FOTO: WE Expedition

Sprva je bila njena sopotnica prijateljica, pozneje pa je morala Panditova nadaljevati sama, da je bilo v letalu dovolj prostora za rešilni čoln, zaloge kisika in druge potrebščine.

"Let prek Pacifika je bil lepši od leta prek Atlantika in je bil nasploh eden mojih najboljših letov. Počaščena sem, da dosegam te rekorde za Indijo in vse ženske," je dejala.