Načrt za nov most v Genovi brezplačno izdelal priznani italijanski arhitekt

Potem ko se je v Genovi 14. avgusta med nevihto zrušil 45 metrov visok avtocestni viadukt Morandi, pri čemer je umrlo 43 ljudi, so oblasti v Genovi za nov avtocestni most izbrale načrt slavnega italijanskega arhitekta Renza Piana. 81-letni arhitekt, ki je zasnoval pariški Centre Pompidou in berlinski Potsdamer Platz, se je rodil v Genovi in je javno spregovoril o tem, kako ga je prizadela tragična nesreča. Kot je dejal za italijanske medije, od takrat ne more razmišljati o ničemer drugem kot o nesreči. Ko je septembra predstavil svoj načrt, je zatrdil, da bo nov most zdržal 1000 let in bo zgrajen iz jekla. Imel bo 18 stebrov v obliki ladijske kobilice in 43 svetilk, po eno za vsako žrtev nesreče. Načrt zanj je naredil povsem brezplačno. "Arhitekta Renza Piana smo prosili, naj nadzoruje projekt, s čimer želimo zagotoviti, da bo spoštovana izvirna zamisel," je dejal župan GenoveMarco Bucci, ki pa je po poročanju italijanskih medijev poudaril, da se most ne bo več imenoval Ponte Morandi. Za izgradnjo mostu so izbrali konzorcij treh italijanskih gradbenih podjetij, in sicer Salini Imregilo, Fincanteri in Italferr. Nov most bo po ocenah stal 202 milijona evrov, zgrajen pa naj bi bil do konca prihodnjega leta.