Nov osumljenec v primeru izginotja Madeleine McCann

Tudi televizijski program CmTv je v petek poročal, da portugalska policija preiskuje novega osumljenca in je povečala število detektivov, ki delajo na primeru. Govori se celo, da naj bi bilo osumljencev, ki jih preiskujejo po novem, več.

Portugalski portal Expresso poroča, da so moškega že preiskovali zaradi suma spolne zlorabe otrok, še preden je Madeleine pred 12 leti izginila iz apartmaja v turističnem kraju Algarve. Več o njem za zdaj ni znanega.

Kate in Gerry McCann verjameta, da je njuna Maddie še vedno živa.

Scotland Yard je sicer pred kratkim zaprosil za dodatna sredstva, namenjena financiranju preiskav domačih primerov. Da bi se z zadevo lahko ukvarjali še eno leto, bi za lastne detektive potrebovali 300.000 funtov (352.000 evrov). Odgovora ministrstva še niso prejeli.

"V teku imamo preiskave večih sledi in mislim, da bi javnost želela, da jih raziščemo do konca,"je ob tem povedala načelnica britanske policije Cressida Dick. "Na primeru dela zelo majhna ekipa, ki sodeluje s portugalskimi kolegi."

Spomnimo. Madeleine je bila stara skoraj štiri leta, ko je 3. maja 2007 izginila iz apartmaja v portugalskem letovišču Praia da Luz, medtem ko so njeni starši večerjali pri prijateljih v sosednjem apartmaju.

Portugalska policija je po 15 mesecih opustila preiskavo, ker ni našla ničesar. Leta 2012 so znova odprli preiskavo, vključil se je tudi Scotland Yard. Najprej so delovali ločeno, zdaj si informacije izmenjujejo.

Starša deklice Gerry in KateMcCann vztrajata, da je njuna hčerka še živa, prav zato, ker niso našli nobenih dokazov v nasprotno.

V izjavi ob 12. obletnici njenega izginotja sta povedala, da si neznansko želita, da bi vsako leto v maju lahko prve tedne prevrtela naprej, a to ni mogoče.

"Meseci minevajo tako hitro. Madeleine bi ta mesec praznovala 16 let. Nemogoče je ubesediti to, kako se počutiva. Ogromno nama pomeni, da se preiskava nadaljuje in da veliko ljudi po svetu ostaja pozornih."