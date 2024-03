Nov plovbni režim na Soči: dražje dovolilnice in kazni, ki razdvajajo skupnost

Od minulega petka dalje Soča uradno sprejema obiskovalce, ki bi se po njenih brzicah radi zapeljali. A z novo sezono bo treba tudi nekoliko globje seči v žep, dovolilnice in kazni za kršitelje so namreč dražje, ceno pa določa vsaka občina posebej. In prav ta novi odlok plovbnega režima na reki Soči razdvaja lokalno skupnost. Na eni strani so tisti, ki pravijo, da so strožja pravila pač posledica večletnega izkoriščanja sistema, na drugi strani pa drugače misleči, ki čakajo, ali jim bo ustavno sodišče prikimalo, da je odlok res sporen.