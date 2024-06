Spremembe pri plovnem režimu na Blejskem jezeru

Z novo turistično sezono za vse obiskovalce Bleda prihajajo tudi nova pravila. Če ste se običajno do čudovitega blejskega otoka pripeljali s supom ali s kakšnim drugim športnim rekvizitom na električni ali motorni pogon, po novem to ne bo več dovoljeno. Blejski župan Anton Mežan pravi, da je bila odločitev o spremembi odloka o plovnem režimu na Blejskem jezeru dobro premišljena in nujno potrebna, predvsem zaradi varnosti kopalcev in drugih obiskovalcev. Sicer pa vas bo kršenje pravil krepko udarilo po žepu.