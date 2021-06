Nov potniški terminal na brniškem letališču

Pandemija, ki je močno prizadela turistično dejavnost je nepredstavljivo pretresla tudi letalski promet. Število potnikov na letališčih raste počasi, a na letališču Jožeta Pučnika so optimisti. Po dveh letih od začetka gradnje so odprli nov potniški terminal, ki bo lahko sprejel dvakrat več potnikov kot stari. Nemški Fraport je investicijo končal kljub padcu prometa med pandemijo in propadu Adrie Airways.

icon-expand