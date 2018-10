Nov potres v Indoneziji zahteval vsaj tri življenja

Potres se je zgodil, medtem ko država še vedno okreva po katastrofalnem potresu z magnitudo 7,4 in cunamiju na otoku Sulavezi.

Območje je streslo v zgodnjih jutranjih urah, tako da je potres zbudil številne ljudi, mnogi so zbežali na ulice. Med njimi so bili tudi udeleženci zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke na Baliju.

Žarišče potresa je bilo v Balijskem morju približno 40 kilometrov zahodno od Jave, je sporočil ameriški geološki inštitut.

Danes bodo končali iskanje morebitnih preživelih na otoku Sulavezi

Potres se je zgodil, medtem ko država še vedno okreva po katastrofalnem potresu z magnitudo 7,4 in cunamiju na otoku Sulavezi, ki sta otok prizadela konec septembra. Zahteval je več kot 2000 življenj, več tisoč ljudi še vedno pogrešajo, medtem ko naj bi reševalci prav danes končali iskanje morebitnih preživelih.

Prizadeto območje naj bi te dni obiskal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je v Indonezijo prispel v sredo.