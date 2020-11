Nov preboj pri razvoju cepiva? Pfizer in BioNtech obljubljata 90-odstotno zaščito

Cepivo proti covidu-19, ki ga skupaj razvijata ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, se je v tretji fazi kliničnih testiranj, ki še poteka, izkazalo za 90-odstotno učinkovito. Prostovoljci so zaščito razvili sedem dni po prejetju drugega odmerka cepiva in 28 dni po prvem odmerku. Iz podjetij še sporočajo, da prvi rezultati tretje faze testiranja cepiva proti covidu-19 kažejo, da cepivo lahko prepreči to bolezen in da niso pokazali resnih tveganj glede varnosti cepiva. Družbi nameravata za odobritev uporabe cepiva zaprositi do konca meseca.