Nov primer mučenja in zanemarjanja živali. Lastnik konjev ne želi oddati

Novogoriška policija je v vasi Vojščica obravnavala sum mučenja živali. Na ograjenem pašniku so namreč našli 13 konj in enega osla, ki jim lastnik ni nudil hrane, našli pa so tudi kadaver žrebeta. Šlo naj bi za mučenje živali in hudo zanemarjanje, je potrdila tudi veterinarska inšpekcija. Lastnik Janez Sabolek naj bi imel kar 60 konj, za katere ni sposoben skrbeti, a jih tudi ne želi oddati.