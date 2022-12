Nov primer neprimernega ravnanja z živalmi v Račah

Na nov primer (domnevno) neprimernega ravnanja z živalmi so danes zjutraj z objavljenim posnetkom iz prostorov raške klavnice opozorili aktivisti iz društva AETP, ki zagovarjajo humano ravnanje z živalmi. A da takšne pač so klavnice, odgovarjajo v Kmetijski zadrugi Rače, in da posnetki niso novi, ampak so stari več kot eno leto. Ali je v danem primeru res šlo za trpinčenje živali in kaj pravijo na Upravi za varno hrano, varstvo rastlin in veterinarstvo?