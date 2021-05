Pet milijonov evrov vredna investicija novega prizidka doma upokojencev v Juršincih se počasi zaključuje. V novem prizidku bodo sprejeli 96 stanovalcev, zaradi širitve pa dom išče tudi nove sodelavce. A ta navzven lepa zgodba ima očitno tudi svojo temno plat. Na nas so se namreč obrnili mali podjetniki, ki so kot zadnji v vrsti številnih podizvajalcev pri tem projektu pri plačilih očitno izpadli. "Delal sem po 12 ur, a zdaj sem tik pred stečajem, nad mano pa rubežniki," nam je razlagal eden od njih, ki mu kot samostojnemu podjetniku zdaj grozi celo, da bo ostal brez vsega svojega premoženja. S problematiko je zdaj seznanjeno tako vodstvo doma kot glavna izvajalca, podjetji Pomgrad in IVC Inženiring, pa tudi Policija.

