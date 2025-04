Nov prometni režim v Stanežičah razburja prebivalce Mednega

Pred dobrim mesecem dni smo poročali o prometnem kaosu v Stanežičah, ki je trajal vrsto let. Kaplja čez rob je bila, ko je voznik enega od otrok, ki so hodili v šolo, zbil s stranskim ogledalom. Zdaj pa je bil uveden nov prometni režim. Številne poti v naseljih Medno, Stanežiče in Dvor, ki so jih vozniki uporabljali, da bi se izognili gneči, so odslej enosmerne z zgolj enim uvozom. Prebivalci Stanežič so se po mnogih letih zbudili v mirno jutro, nov prometni režim pa razburja prebivalce Mednega.