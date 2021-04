Nov semafor sproščanja ukrepov, s ponedeljkom konec policijske ure

Vlada je sprejela spremembe semaforja. Na fakultete se tako v oranžni fazi končno vračajo študentje, gostinski vrtovi in terase bodo lahko odprli vrata. A vlada se pripravlja na to, da bomo v ponedeljek že v rdeči fazi. Hkrati pa nekatere regije utegnejo v naslednjih dneh celo preiti v črno fazo. Še naprej bodo odprte knjižnice, galerije in muzeji, ob ustrezni varnostni razdalji so dovoljeni brezkontaktni športi do 10 ljudi. Stroko ob tem predvsem skrbi, da se v populaciji močno širi britanska različica koronavirusa.

