Nov sev koronavirusa: do zdaj v 15 državah potrdili skoraj 200 primerov

Kakšni so simptomi ob okužbi z novim sevom koronavirusa, imenovanim omikron, ali je potek bolezni hujši in kako hitro se novi sev pravzaprav širi? Na večino teh odgovorov bo treba počakati še nekaj mesecev, že v prihodnjih dveh tednih pa bi lahko dobili odgovor na najpomembnejše vprašanje, in sicer ali ga protitelesa, pridobljena s cepljenjem ali prebolevanjem covida, še "prepoznajo". Prav zaradi omikrona je režim na mejah zaostrila tudi Slovenija.

