Nov sistem iskanja stikov z okuženimi

Kako konec epidemije čutijo v največji bolnišnici pri nas? Na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana se še vedno zdravi 72 bolnikov, od tega jih je 20 na intenzivnem oddelku. V času epidemije, ko so številke okuženih vsak dan manjše, je postalo spet bolj pomembno iskanje visokotveganih stikov z okuženimi. Pri tem pa je ključno, da so primeri in stiki obravnavani v 48 urah, je sporočil Mario Fafangel. Kako bodo lahko zagotovili, da se vse rizične stike obvesti pravočasno?

