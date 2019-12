Nov škof na avstrijskem Koroškem je postal koroški Slovenec

Z imenovanjem novega krško-celovškega škofa se končuje turbulentno obdobje za Cerkev na avstrijskem Koroškem, ki je od odhoda Schwarza brez pravega vodstva, trenutno jo začasno vodi vojaški škof Werner Freistetter. Ta je danes že sporočil, da se izjemno veseli imenovanja Marketza, ki se bo javnosti predstavil v petek dopoldne, sporočilo Cerkve na avstrijskem Koroškem povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Marketz sam je pojasnil, da se je dolgo branil misli, da bi mu bila lahko zaupana ta naloga, saj je bil povsem predan delu za Karitas. Sedaj se veseli prihodnjih srečanj z ljudmi in sodelovanja z vsemi, ki delajo za Cerkev na avstrijskem Koroškem.

Avstrijski kardinal Christoph Schönborn je imenovanje Marketza označil za "dobro, razveseljivo odločitev". Da bo po dolgih letih škof v krško-celovški škofiji znova nekdo po rodu iz avstrijske Koroške ter da ta prvič pripada slovenski narodni skupnosti, je "pomemben znak za Avstrijo", je po poročanju tiskovne agencije Kathpress sporočil kardinal. Narodne skupnosti so z imenovanjem dobile poseben poudarek, je še menil.

Marketz, ki bo po Egonu Kapellariju z avstrijske Štajerske in Aloisu Schwarzu iz Spodnje Avstrije prvi domačin na čelu Cerkve na avstrijskem Koroškem, se je rodil v Št. Lipšu. Leta 1975 je maturiral na gimnaziji Tanzenberg, ki je na gradu Plešivec v Šentvidu ob Glini. Nato je v Salzburgu in Ljubljani študiral teologijo, 1982 je v Celovcu prejel mašniško posvečenje. Desetletje kasneje je prevzel vodenje slovenskega pastoralnega oddelka, leta 1994 pa je bil imenovan še za župnika v Radišah. Leta 2009 je postal direktor škofovskega pastoralnega urada in škofovski vikar za pastoralo, misijone in evangelizacijo. Poleg tega je izdajal cerkvena časnika Sonntag in Nedelja, nato je prevzel vodenje koroške Karitas.

V intervjujih je svojo motivacijo za to, da je stopil v duhovniško službo, označeval za socialne narave. Duhovnik ni postal zato, "da bi bil velik glasnik vere, temveč da bi bil tam za ljudi".

S prevzemom koroške Karitas je Marketz postal tudi škofov vikar za socialne službe, bil pa je tudi škofijski koordinator za vprašanja azila. Vseskozi se je zavzemal za humano ravnanje z begunci in v tej luči leta 2015 ostro kritiziral Evropsko unijo. Zavzemal se je tudi za nastanitev beguncev v župniščih in zasebnih hišah.