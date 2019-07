Nov teden, nov slovenski avtomobil v morju

V pristanišču Drvenik v Makarski je v morje zapeljal avto. Po poročanju hrvaških medijev je zgrešil rampo za vkrcanje. Očividci so poročali, da so skakali v morje, da bi izvlekli nesrečnega voznika. V incidentu ni bil nihče poškodovan, prav tako so že uspešno izvlekli avtomobil.

"Obrnili smo se in videli, da je avto v morju, nekdo pa je skočil v vodo," je za 24sata povedala očividka o nesreči v Drveniku, kjer so avtomobili čakali na vkrcanje na trajekt. Po besedah očividke je avto zgrešil rampo za vkrcanje.Znova naj bi šlo za Slovenca. FOTO: 24sata "Nekaj čez 11. uro dopoldne smo dobili poziv na intervencijo. Avto je bil v vodi, ampak smo ga hitro izvlekli," so dejali v vlečni službi Ante. Na srečo nihče ni bil poškodovan, saj so voznika uspešno izvlekli iz avtomobila.