Nov vdor dronov v danski zračni prostor, zaprli letališče na severu države

Nov incident na danskem nebu. Če so v začetku tedna za več ur zaprli letališče v prestolnici, so ponoči po vdoru novih dronov začasno zaprli še letališče na severu države. Brezpilotne letalnike so sicer opazili še nad tremi manjšimi letališči na jugu države, a jih niso zaprli, ker do zjutraj ni bilo predvidenih poletov. Danske oblasti so prepričane, da so droni del hibridnega napada, namenjenega širjenju strahu. Kdo bi lahko stal za incidenti?