Nov vdor dronov v danski zračni prostor, zaprli letališče na severu države

Ljubljana, 25. 09. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Tisa Stergel
Nov incident na danskem nebu. Če so v začetku tedna za več ur zaprli letališče v prestolnici, so ponoči po vdoru novih dronov začasno zaprli še letališče na severu države. Brezpilotne letalnike so sicer opazili še nad tremi manjšimi letališči na jugu države, a jih niso zaprli, ker do zjutraj ni bilo predvidenih poletov. Danske oblasti so prepričane, da so droni del hibridnega napada, namenjenega širjenju strahu. Kdo bi lahko stal za incidenti?

droni danska letališče
Nad več danskimi letališči opazili drone: 'To je delo profesionalca'

KOMENTARJI (1)

zgodovinarpop
28. 09. 2025 17.59
+1
Dokazano ukrajinci, ki sklatijo ruske drone, le te popravino in posljejo naprej na zahod in pri tem obtozijo rusijo...iz rusije poslani droni ne dosezejo danske!!!
ODGOVORI
1 0
