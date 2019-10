'Nov zakon bi ustvaril generacijo otrok brez očetov'

V Parizu se je v nedeljo zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti novi zakonodaji, ki bi samskim in istospolno usmerjenim ženskam omogočila pravico do umetne oploditve. Demonstranti so med drugim vzklikali Svoboda, enakost, očetovstvo, kar je besedna igra z geslom francoske revolucije, ter Vsak potrebuje očeta.

Na ulicah Pariza se je zbrala množica protestnikov, ki nasprotuje predlogu zakona, ki bi samskim ženskam in lezbičnim parom omogočil pravico do umetne oploditve. Če bi bil zakon sprejet, bi bil prva velika socialna reforma Francije od legalizacije istospolnih zakonskih zvez leta 2013, poroča BBC. Zunajtelesna oploditev z biomedicinsko pomočjo (IVF) je v Franciji sicer trenutno omejena na heteroseksualne pare, ki iz medicinskih razlogov ne morejo imeti otrok. Demonstranti so med drugim vzklikali Svoboda, enakost, očetovstvo, kar je besedna igra z geslom francoske revolucije, ter Vsak potrebuje očeta. Nasprotniki predloga zakona, ki ga je konec septembra potrdil spodnji dom francoskega parlamenta, opozarjajo, da bi pravica do umetne oploditve za samske ženske in lezbijke ustvarila generacije otrok brez očetov. Zakon mora sicer potrditi še senat. Predsednik Emmanuel Macron je reformo zakonodaje na tem področju sicer napovedal že pred prihodom na oblast leta 2017. V skladu s predlaganim zakonom bo zdravstveni sistem države pokrival stroške postopka za vse ženske, mlajše od 43 let. Na rojstnem listu otroka lezbičnega para bo namesto "mati in oče" pisalo, da ima otrok"mater in mater". Otrokom, spočetim z darovano spolno celico, bodo omogočili, da ugotovijo identiteto darovalca, ko dopolnijo 18 let. Protesti v Franciji FOTO: AP Če bo zakon dokončno sprejet, se bo Francija postavila ob bok drugim evropskim državam, kot so Velika Britanija, Španija, Portugalska, Nizozemska, Irska in Belgija, pa tudi skandinavske države, ki priznavajo pravico do umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo vsem ženskam.