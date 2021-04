Čemu je zares služila prijava na eUpravi?

Več kot štiri mesece po začetku cepilne kampanje bomo pri nas končno dobili informacijski sistem za centralno zbiranje prijav na cepljenje. V nedeljo so namreč vsi, ki so se do zdaj prijavili preko eUprave, prejeli obvestilo, da te prijave ne veljajo več, saj da so služile le za orientacijo, koliko cepiva Slovenija potrebuje. To je sicer nenavadno, glede na to, da je Slovenija naročila kar trikrat več odmerkov, kot je državljanov. Po besedah NIJZ naj bi zaživela aplikacija eZdravje, vsi, ki ste prijavo že oddali, pa se boste morali na cepljenje prijaviti še enkrat.

icon-expand