Nova aplikacija že pod inšpekcijskim nadzorom

Aplikacija za preverjanje PCT-pogojev, ki naj bi jo uporabljali hotelirji in gostinci za vstop v notranje prostore, bi morala biti že na voljo, a je še ni. NIJZ je aplikacijo predstavil, v njej pa se bo izpisala tako veljavnost QR-kode kot osebni podatki imetnika kode. Informacijska pooblaščenka je zato uvedla inšpekcijski postopek, medtem ko sta minister za zdravje in vodja svetovalne skupine za covid-19 ves čas trdila, da bo aplikacija anonimna. Kako naj gostinci in hotelirji torej preverijo, ali QR-koda dejansko pripada osebi, ki jo je pokazala, če zraven ni izpisanega imena?

