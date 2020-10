Nova britanska študija o hudem upadu mentalnih sposobnosti covid bolnikov

Covid pa že dolgo ni več samo bolezen dihal. "Vemo tudi, da ne gre za respiratorno bolezen, temveč za sistemsko bolezen, ki prizadene praktično vse organe. Od možganov do srca, ledvic, jeter, do prebavnega sistema," našteje direktor Zdravstvenega doma Adolfa Drolca v Mariboru Jernej Završnik .

Doktorica Mihaela Zidarn s Klinike Golnik pripoveduje, da je brez kakršnih koli resnejših težav okužbo prebolela tudi ena njihovih astmatičnih bolnic. A CT pljuč je kasneje pokazal, da so ta precej vneta. "Če ne bi naredili CT-ja, na to sploh ne bi pomislili, ker gospa sploh ni čutila kakšnega simptoma," je dejala. Vendar pa so pljuča bolnice vneta, vnetje pa vedno pusti brazgotine v pljučih, kar ni dobro.

Tudi tisti, ki okužbo prebolijo z lažjimi simptomi in brez zapletov, pred posledicami bolezni niso nujno varni. Te se lahko pokažejo šele tedne, celo mesece po okužbi. "Tudi tisti, ki imajo osnovno klinično sliko blago, torej so le nekaj dni z vročino, kašljajo, imajo boleče sklepe in mišice, imajo povečano tveganje za zaplete v kasnejši fazi," poudarja infektologinja Mateja Logar .

Tu pa je še dognanje britanskih strokovnjakov. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 84 tisoč ljudi, ki so preboleli covid -19, so potrdili, da lahko ta bolezen povzroči upad miselnih sposobnosti, ki je primerljiv s tem, kot da bi se možgani postarali za 10 let.

Nevrologinja Leja Dolenc pri tem dodaja, da ima covid vpliv tudi na povečano pojavnost možganske kapi, "kar lahko povzroči tudi tihe možganske kapi, kar lahko vodi v demenco"."Tukaj gre predvsem zaradi te osnovne prizadetosti - izguba voha in okusa - in pri teh bolnikih so prizadete same živčne celice, kar povezujejo s kasnejšim nastankom Parkinsonove bolezni in Alzhaimerjeve demence," pa pravi Logarjeva.

Zaradi strdkov, ki se tvorijo pogosteje, pa ni le večje tveganje za možgansko kap, temveč je večje tudi tveganje za infarkt, globoko vensko trombozo in pljučno embolijo. In čeprav strokovnjaki poudarjajo, da vseh odgovorov še nimamo, pa je že zdaj jasno, da gre za resno bolezen, ki se ji je, če se le da, bolje izogniti.