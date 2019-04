Nova drama v Christchurchu

Po poročanju novozelandskih medijev je policija okoli tretje ure popoldne po lokalnem času vstopila na posest 33-letnega moškega in odkrila sumljive predmete."Policija je našla paket, v katerem sta bila domnevna eksplozivna naprava in strelivo,"je povedal policijski poveljnik okrožja Canterbury John Price. Kot so še sporočili s policije, so na terenu strokovnjaki za eksplozivna sredstva, sumljiv paket so zavarovali.