Nova gradbena zakonodaja: vodje objektov so lahko le arhitekti

Gradbeni inženirji se bojijo za svojo usodo. Po novi gradbeni zakonodaji so lahko na stanovanjskih, nestanovanjskih in javnih objektih vodje projektov le arhitekti, kar je močno ogrozilo obstoj podjetij z zaposlenimi gradbenimi inženirji. Pogosto gre za strokovnjake, ki se z vodenjem projektov ukvarjajo že vrsto let in na tem sloni njihova celotna dejavnost. Kar je marsikoga že pahnilo v težave.