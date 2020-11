Nova hladna prha: pozitiven vsak tretji testirani, umrlo kar 40 ljudi

Po dnevih počasnega, a zanesljivega upadanja tako števila okužb kot deleža okuženih smo dobili hladno prho. Opravili smo kar 7515 testov, ki so pokazali vrtoglavih 2217 novih okužb s koronavirusom. Pozitiven je bil kar vsak tretji test. Dosegli smo tudi nov črni rekord: za covidom-19 je umrlo kar 40 ljudi. Skrbi vzbuja tudi polnjenje bolnišnic. Kaj povzroča tako slabo statistiko in ali lahko pričakujemo novo zaostrovanje ukrepov? Sestanku koalicije sta se pridružila tudi Bojana Beović in Milan Krek.

icon-expand