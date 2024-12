Nova, kdo ve, če tudi zadnja, članica Golobove vlade se predstavi

V državnem zboru se je predstavila oziroma je predstavila idejo o tem, kaj bi radi z ministrstvom za digitalno preobrazbo še dosegli, trenutno še generalna sekretarka na tem ministrstvu, kmalu pa torej nova ministrica Ksenija Klampfer. Ne gre za novo in neznano ime, saj je bila Klampferjeva v času vlade Marjana Šarca tudi ministrica za delo. In četudi se svet s svetlobno hitrostjo spreminja, ukvarja s tehnološko vojno med Kitajsko in ZDA, uvaja umetno inteligenco v vse pore našega življenja, bo prva naloga bodoče ministrice razdelitev zdaj že dobro leto dni starih računalnikov, ki jih je kupila njena predhodnica.