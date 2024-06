Nova odbojkarska pravljica: 'O tem so sanjali zelo, zelo veliko let'

Potrjena olimpijska vozovnica. Veselje, solze sreče in ponosa. Sanje, da bodo nastopili na olimpijskih igrah, so se sinoči našim odbojkarjem uresničile. "Vsem skupaj bi se zahvalil, da ste bili z nami, da smo dosegli cilj, za katerega smo sanjali, odkar sem začel gledati odbojko na televiziji," se je podpornikom zahvalil kapetan Tine Urnaut . "Dodala se nam je še ta kljukica in res smo presrečni, da se je to zgodilo tukaj v Stožicah, pred našimi družinami, pred našimi najbolj zvestimi navijači," je veselo dodal Klemen Čebulj . Z reprezentanti se je veselil tudi njihov selektor Gheorge Cretu : "Vesel sem, saj so se jim uresničile sanje, o tem so sanjali zelo, zelo veliko let."

A še pred zgodovinsko zmago so zvesti navijači pred dvorano dobro ogrevali svoje glasilke. "Neverjetni so. Zdaj čakam samo še finale v Parizu," pravi Barbara Štern, teta Žige in Tončka. Navijači pa so bili dobri še v nečem, pravilno so napovedali celo rezultat tekem."3:0, ni dileme, danes potrdim uvrstitev na olimpijske igre," je včeraj napovedal eden od njih.

Z glasnim navijanjem so dali našim fantom veter v jadra, da so znova pokazali, da igrajo vrhunsko odbojko. "Mi tukaj absolutno uživamo, navijači so naš sedmi, osmi, deveti igralec. Neverjetno. Upam, da bodo v takšnem ali podobnem številu še do konca turnirja," pravi Gregor Ropret. "Lahko bi rekli, da smo že nekako navajeni te dvorane in se lažje počutimo kot doma. Ti navijači so res fenomenalni," doda Tonček Štern. "To je neverjetno. Ni jih bilo veliko, ampak kot sem rekel v enem od svojih zapisov, če bodo navijači prinesli s seboj tak odnos in čustva, ni pomembno, koliko jih je. In danes so naredili izjemno delo," se strinja tudi Cretu. Goreče navijanje se je nadaljevalo tudi po zmagi. Slovence v Stožicah čakajo še tri tekme, prva že jutri zvečer proti Kubi.