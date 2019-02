Nova pošiljka ameriške pomoči za Venezuelo prispela v Kolumbijo

Predstavnica State Departmenta Julie Chung je venezuelsko vojsko, ki blokira most čez reko Tienditas na kolumbijsko-venezuelski meji pozvala, naj ne ovira dostave pomoči, za katero je zaprosil samooklicani začasni predsednik Juan Guaido , ki ga priznava več deset držav."Vaši rojaki umirajo od lakote. Zelo narobe ravnate, ko preprečujete dostavo pomoči," je vojakom sporočila Chungova.

V sobotni pošiljki je najnujnejša pomoč za več kot 25.000 ljudi: visoko energijska hrana, milo, zobna pasta in druge potrebščine. V Cucuti sicer že od 7. februarja čaka več ton pomoči v živilih in zdravilih, ki so jih poslale ZDA, ker prehod onemogoča venezuelska vojska.

"To ni bila prva pomoč niti ne bo zadnja," je dejal Mark Green, predstavnik agencije za mednarodni razvoj USAID. Dodal je, da je na poti še več pomoči.

Maduro pomoč iz tujine zavrača, češ da je izgovor za pripravo ameriškega vojaškega posredovanja v državi, Guaidoju pa očita, da je marioneta ZDA.