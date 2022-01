Nova pravila: potrjeno okuženi že ob pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa

Covidno potrdilo o cepljenju, če seveda poživitvenega odmerka še niste prejeli, bo od zdaj veljalo le 270 dni od zadnjega cepljenja in ne več neomejeno kot do zdaj. Sprememba velja za starejše od 18. leta, otroci so iz tega zaenkrat izvzeti. Z omejenimi potrdili pa prihaja tudi nova aplikacija, a le za izvajalce, ki preverjajo veljavnost digitalnih potrdil. In z novim protokolom potrjevanja okužbe na koronavirus upajo, da se bodo razbremenile tudi telefonske linije, pravijo družinski zdravniki in pediatri. Dnevno namreč prejmejo od 50 do 90 klicev, nekateri pediatri se na telefon oglasijo tudi več kot 100-krat.

